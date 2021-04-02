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Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 19:17:00 -
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususlar hatırlatıldı.

Bu kapsamda düşük (Mavi) risk grubunda yer alan Şırnak'ta ve orta risk (Sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında olacak.

Yüksek risk (Turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

Kırmızı kategorideki illerde kısıtlama 56 saat sürecek

Çok yüksek risk (Kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde olacak.

Marketler ve fırınlar hafta sonu açık olacak

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre cumartesi ve/veya pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuru yemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Cumartesi ve pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Lokanta ve pastaneler paket servis yapabilecek

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, cumartesi veya pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek. Online sipariş firmaları da cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Açıklamada, kısıtlama uygulanan günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

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