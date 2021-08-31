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Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "PCR Testi" konulu yeni bir genelge daha gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 19:20:00 - 2021-08-31 19:25:48
İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine PCR Testi konulu yeni bir genelge daha gönderdi.

Genelgeye göre başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

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