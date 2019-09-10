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İçişleri Bakanlığından okul çevrelerinde ve servis araçlarında sıkı denetim

Okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerde, 338 bin 943 kişi ve 30 bin 895 okul servis aracı kontrol edildi - Denetimler sonucu aranan 946 kişi yakalandı, 346 araç trafikten men edildi, kurallara uymayan 2 bin 303 sürücüye ceza kesildi

10 Eylül 2019 Salı 10:10
İçişleri Bakanlığından okul çevrelerinde ve servis araçlarında sıkı denetim

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığının okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik uygulamasında, 338 bin 943 kişi ve 30 bin 895 okul servis aracı kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığından, 81 ildeki okul ve çevrelerinde 46 bin 796 personelin katılımıyla yapılan denetimlerin sonuçları açıklandı.

Açıklamaya göre, okulların açılmasıyla okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimler artırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler, ülke genelinde eş zamanlı "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" yaptı.

Ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, okul çevresinde bulunan umuma açık yerler ile okul servis araçları ve personeli denetlendi.

- 2 bin 303 sürücüye cezai işlem uygulandı

46 bin 796 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 30 bin 895 okul servis aracı denetlendi.

Bunların 547'sine "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymamak", 335'ine "emniyet kemeri takmamak", 150'sine "fazla yolcu taşımak" ihlalleri başta olmak üzere 2 bin 303 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Eksikliği tespit edilen 346 okul servis aracı trafikten men edildi.

- 34 bin 732 umuma açık yer kontrol edildi

Uygulamada 16 bin 459 okul çevresi ve öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle açık veya paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi 34 bin 732 umuma açık yer kontrol edildi.

Bu kontrollerde 481 iş yeri hakkında ve paket açılarak adet şeklinde sigara satışı yapan 11 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

- 338 bin 943 kişi sorgulandı, 946 aranan kişi yakalandı

Denetimlerde, umuma açık yerlerde bulunan 338 bin 943 kişi sorgulandı. 9'u uyuşturucu suçları, 5'i cinsel suçlar, 26'sı yaralama, 19'u hırsızlık, 16'sı dolandırıcılık, 19'u tehdit, 5'i hakaret, 27'si kayıp çocuk, 673'ü yoklama kaçağı-bakaya, 147'si diğer suçlardan olmak üzere aranan 946 kişi yakalandı.

Uygulamada, 6 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 93 mermi/fişek, 7 kesici/delici alet ile 3 kurusıkı tabanca bulunurken, 6 gram eroin, 174 gram esrar, 21 gram sentetik uyuşturucu, 71 sentetik uyuşturucu hap, 2 bin 324 paket kaçak sigara, 21 bin 540 tütün doldurulmuş makaron ve 389 bin 42 gram makarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:10
  1. "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması"
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. Jandarma Genel Komutanlığı

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