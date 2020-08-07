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Aktüel

İçişleri Bakanlığından karantinadaki yerleşim yerlerine ilişkin açıklama:

"Saat 09.30 itibarıyla 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54 bin 53'tür" - "Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe, 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde 623 bin 766 kişi karantina altına alınmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:15:02 -
İçişleri Bakanlığından karantinadaki yerleşim yerlerine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, saat 09.30 itibarıyla 32 ilde 54 bin 53 kişinin yaşadığı 83 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de topyekün bir mücadele yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina tedbirlerinin uygulandığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cuma günü saat 09.30 itibarıyla 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54 bin 53'tür.

Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 ilçe, 2 ilçe merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde 623 bin 766 kişi karantina altına alınmıştır."

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