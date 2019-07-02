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İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine genelge

İçişleri Bakanlığı, yaz aylarında artan düğün, nişan ve kutlama gibi etkinliklerde havaya ateş açılmasının önlenmesi için 81 ilin valiliğine genelge gönderdi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:25
İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine genelge

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine tekrar gönderilen genelgede, ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerce alınması istenen önlemler sıralandı.

Genelgeye göre, düğün ve nişan gibi kutlamalara izin verilirken, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak.

Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şeklide alanlara asılacak.

Katıldığı organizasyonlarda silahıyla havaya ateş açtığı tespit edilen kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Soruşturma esnasında bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığına özellikle dikkat edilecek. Muhtarlar bölgelerinde havaya ateş açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek.

Bakanlıktan valiliklere "kontrolleri artırın" uyarısı

Valiliklerce, bu önlemleri içeren "genel emirler" yayımlanarak, yürürlüğe konuldu. Valiliklere geçen yıl gönderilen genelgeye ek olarak, bu yıl yaz aylarında düğün ve organizasyonların artacağı göz önünde bulundurulup, genel emirlere uygun olarak söz konusu etkinliklerde önleyici tedbirlerin gözden geçirilmesi, kontrollerin artırılması, mahalli şartlara göre ilave tedbirlerin alınması istendi.

Ayrıca genelgeyle bu denetimlerin bizzat valiler, kaymakamlar ile kolluk kuvvetleri tarafından önemle takip edilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi uyarısında yapıldı.

Yaşanan üzücü olay sayısı yüzde 18,5 azaldı

Bakanlığın valiliklerden almasını istediği önlemler, yaşanan üzücü olay sayılarına da yansıdı. Geçen yıl eylül ile bu yıl haziran aylarında meydana gelen olay sayısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5'lik düşüş sağlandı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:25
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. havaya ateş açmak

YORUM YAZ

  • meleknurmeleknur1 sa önce
    ÇOK GÜZEL UYGULAMA. BAŞKASINA GEREK YOKKİ DÜĞÜN SAHİPLERİ ELLERİNE BİRRETANE ATTEŞ ETME ALETİ ALIYOLAR TAK TAK TAK SANKİ MAHARETMİŞ GİBİ. İNŞALLAH HİÇ KİMSE HİÇ BİR EĞLECELERDE BÖYLE BİR GEREKSİZ TAK TAKLARLA KARŞILAZMAZ
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Milletin elindeki silaha el koyması gerekiyor devletin, sonra da silah almayı yasaklamalı. Başka türlü önüne geçemez.

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