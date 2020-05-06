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İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yeni genelge! İşte sokağa çıkabilecekleri tarih ve saatler!

İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 19:36:00 - 2020-05-06 19:49:24
İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yeni genelge! İşte sokağa çıkabilecekleri tarih ve saatler!

İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı.

65 yaş üstü vatandaşlar ve ihtiyaç halinde refakatçileri 10 Mayıs 11.00-15.00'te yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla maskeyle dışarı çıkabilecek

14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs, 15-20 yaş arasındakiler 15 Mayıs 11.00-15.00 saatlerinde maske takarak, sosyal mesafeye uyarak sokağa çıkabilecek.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

65yaş uygulamasına maruz kalmış bir vatandaş olarak bu durumun uzamasınından üzüntü duyuyorum.kısıtlı olunan süreler içinde kendimi daha bitkin yorgun ve yaşlı işe yaramaz olarak görmeye başladım.herkes sokakta. seyahatler başladı.biz hala evlerde.haftasu

s.kaleli.
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