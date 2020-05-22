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İçişleri Bakanlığınca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ülke genelinde 103 bin 785 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 17, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 18 ve sosyal mesafe kuralını uygu

İçişleri Bakanlığınca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ülke genelinde 103 bin 785 iş yeri kontrol edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:53:12 -
İçişleri Bakanlığınca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ülke genelinde 103 bin 785 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 17, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 18 ve sosyal mesafe kuralını uygu

İçişleri Bakanlığınca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ülke genelinde 103 bin 785 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 17, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 18 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 115 olmak üzere toplam 150 iş yeri sahibine/işletmecisine idari ve adli para cezası uygulandı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 260, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 384 ve 65 yaş ve üzeri 286 olmak üzere toplam 3 bin 930 şahsa idari ve adli işlem uygulandı.

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