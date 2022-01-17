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Gündem İçişleri Bakanlığına 17 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
Gündem

İçişleri Bakanlığına 17 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 17 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 09:16:00 -
İçişleri Bakanlığına 17 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, adaylar başvurularını 31 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında e-Devlet

aracılığıyla [follow="https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Posta yolu veya şahsen

müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi "www.icisleri.gov.tr" ve

"www.nvi.gov.tr" adresleri üzerinden 21 Şubat'ta ilan edilecek.]"https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden

gerçekleştirebilecek. Posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Sınava girmeye hak

kazanan adayların listesi "www.icisleri.gov.tr" ve "www.nvi.gov.tr" adresleri üzerinden 21 Şubat'ta ilan edilecek.[/follow]

Yazılı sınav 6 Mart'ta, sözlü sınav ise 21-22-23 Mart tarihlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

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