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İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’

İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 08:48:57 -
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’

İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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