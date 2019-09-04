İçişleri Bakanlığı: "Yılbaşından bu yana İstanbul’da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 53 bine ulaştı."
İçişleri Bakanlığı: "Yılbaşından bu yana İstanbul’da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 53 bine ulaştı.
04 Eylül 2019 Çarşamba 12:24
İçişleri Bakanlığı: "Yılbaşından bu yana İstanbul’da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 53 bine ulaştı."
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