İçişleri Bakanlığı: "Yılbaşından bu yana İstanbul’da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 53 bine ulaştı." İçişleri Bakanlığı: "Yılbaşından bu yana İstanbul’da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 53 bine ulaştı.

İçişleri Bakanlığı: "Yılbaşından bu yana İstanbul’da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 53 bine ulaştı."

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