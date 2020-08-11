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İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı! “Çok sayıda döviz bozdurabilirler”

Birçok valiliğe genelge yollayan İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın kış yapılanması için çok sayıda döviz bozdurabileceğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 11:37:00 -
İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı! “Çok sayıda döviz bozdurabilirler”

İçişleri Bakanlığı, kış yapılanması için harekete geçecek olan terör örgütü PKK’ya dair; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Ordu, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van valiliklerine genelge gönderdi.

Genelgede, Türkiye’nin milli güvenliğini, kamusal düzeni ve vatandaşların Anayasal hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmak için faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve uzantılarıyla birlikte ve özverili mücadele sayesinde, örgütlerin hareket serbestisi ve eylemlerinin oldukça kısıtlandığı, örgütlere katılımın ciddi oranda azaldığı belirtildi.

Valiliklere gönderilen genelgede, terör örgütü PKK’nın çözülme sürecine girdiği ve Türkiye’deki varlığının tükenme noktasına geldiği ifade edildi. Aynı zamanda eleman devşirme faaliyetlerinin de önemli ölçüde aksadığı belirtilen örgüt ve uzantılarının, kış yaklaştıkça yeni hazırlıklara başladığı söylendi.

Oyalamaya çalışabilirler

Genelgede, teröristlerin önceki yıllardan daha farklı sığınak ve barınak çalışmaları içinde olacağı ifade edildi. Aynı zamanda teröristlerin deşifre olmamak için güvenlik güçlerini oyalamaya çalışabileceği de yazıldı.

Döviz uyarısı

Kışa doğru yaklaşırken yeni yapılanma çalışmaları için, teröristlerin yüklü miktarda döviz bozdurabileceği de vurgulandı.

Teröristlerin, market, bakkal ve manav gibi toplu satış yapılan yerlerde çok sayıda alışveriş yapabileceği de genelgede yer aldı. Örnek olarak un, şeker, konserve ve tüp gibi malzemeler gösterildi.

Kolluk kuvvetleri ve meslek odalarının dikkatli olmaları konusunda uyarılmalarının istendiği valilere, büyük ve şüpheli araçların detaylıca aranması gerektiği de tebliğ edildi. Yaşam malzemesi taşıyan araçların kontrollerine daha dikkat edilmesi gerektiği de belirtildi. Tali Yol, köy ve arazilerde devriye yapan güçlerin sayısının da artırılacağı ifade edildi.

Terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı istihbari çalışmaların artacağı söylenen genelgede, teröristlerin erzak ve yaşam malzemesi taşımalarının engelleneceği bilgisi verildi. Ayrıca vatandaşların yaylalarda eşya bırakmaması konusunda da uyarılarda bulunulacağı ifade edildi.

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