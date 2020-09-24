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Aktüel İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi.
Aktüel

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:57:09 -
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi.
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