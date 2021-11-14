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Aktüel İçişleri Bakanlığı uzman ve denetçi yardımcıları alacak
Aktüel

İçişleri Bakanlığı uzman ve denetçi yardımcıları alacak

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan kadrolar için 15 uzman yardımcısı ve 10 dernekler denetçi yardımcısı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:14:00 -
İçişleri Bakanlığı uzman ve denetçi yardımcıları alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar, her iki sözlü sınav için başvurularını e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapacak.

Başvurular, dernekler denetçi yardımcılığı için 22 Kasım saat 09.30'da başlayıp 26 Kasım saat 17.30'da, uzman yardımcılığı için 24 Kasım saat 09.30'da başlayıp 29 Kasım saat 17.30'da sona erecek.

Uzman yardımcılığı kadrosuna alınacak personeli belirlemek için sözlü sınav 16 ve 17 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

Dernekler denetçi yardımcısı olarak istihdam edilecek personel de 23 ve 24 Aralık'ta Ankara'da sözlü sınavla belirlenecek.

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