İçişleri Bakanlığı uyardı! Diriliş Ertuğrul’un başrolü Engin Altan Düzyatan’dan flaş karar

TRT 1 ekranlarında izlenme rekorları kıran 5 sezon boyunca yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Diriliş Ertuğrul’un Türkiye dahil, birçok yabancı ülkede gösterimi devam ediyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yankısı yurt dışında sürerken dizinin başrolü Engin Altan Düzyatan geçtiğimiz günlerde diziye en çok ilgi gösteren Pakistan’a gideceğini açıklamıştı. Bir firma ile anlaşan ünlü oyuncu önümüzdeki ay İslamabad'da bir caminin açılışına katılacak ve şirketin marka yüzü olacaktı.

41 yaşındaki oyuncuya Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’ndan uyarı geldi. Bakanlık, Blue World City'nin Pakistan'da yasadışı yollarla faaliyet gösterdiğini açıkladı. Rawalpindi Eyaleti Kalkınma Otoritesi'nin (Rawalpindi Development Authority) halihazırda buna karşı yasal işlem başlattığını belirleyerek Düzyatan’ı bilgilendirildi.

Pakistan medyasında yer alan bilgilere göre Engin Altan Düzyatan, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen raporların ardından Blue World City ile yaptığı anlaşmadan çekildi. Pakistan’da da oldukça beğenilen dizide 'Ertuğrul Gazi' rolünü canlandıran Düzyatan, Pakistanlı Blue World City şirketi ile anlaşmış, projelerin marka yüzü olmuştu.