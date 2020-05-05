  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500’ün altına düşürülmüştür. Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492’ye indirilmiştir."

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500’ün altına düşürülmüştür.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:04:36 -
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500’ün altına düşürülmüştür. Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492’ye indirilmiştir."

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500’ün altına düşürülmüştür. Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492’ye indirilmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı