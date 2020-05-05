İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500’ün altına düşürülmüştür. Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492’ye indirilmiştir."
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500’ün altına düşürülmüştür.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500’ün altına düşürülmüştür. Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492’ye indirilmiştir."