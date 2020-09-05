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Aktüel İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir."
Aktüel

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir."

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:49:13 -
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir."
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