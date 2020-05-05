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Siyaset

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Terörle mücadele bakımından önemli bir veri de örgüte yeni katılımın seyridir. Yılbaşından bu yana örgüte yeni katılım tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olmuştur ve bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 azalış

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Terörle mücadele bakımından önemli bir veri de örgüte yeni katılımın seyridir.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:05:11 -
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Terörle mücadele bakımından önemli bir veri de örgüte yeni katılımın seyridir. Yılbaşından bu yana örgüte yeni katılım tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olmuştur ve bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 azalış

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Terörle mücadele bakımından önemli bir veri de örgüte yeni katılımın seyridir. Yılbaşından bu yana örgüte yeni katılım tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olmuştur ve bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 azalış anlamına gelmektedir."

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