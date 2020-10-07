İçişleri Bakanlığı: Sonbahar-kış operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığı istihbarat temelli nokta operasyonları ile bölücü terör örgütünün tüm lojistik tedarik kanallarının kesilmesi, kışlık üslerin önlenmesi ve örgüt mensuplarının teslimiyetinin sağlanması amacıyla sonbahar-kış operasyonlarının başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Jandarma Komandosu, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik görevlilerinin yer aldığı operasyonlar 15 Nisan'a kadar devam edecek.

Bu dönemde büyük, orta ve küçük ölçekli operasyonlar dahil 7 bin 424 planlı operasyon gerçekleştirilecek.

346 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 15 Nisan - 30 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştirdiği ilkbahar-yaz operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne soluk vermedi.

İlkbahar-yaz döneminde 5 bin 981 operasyon planlanmasına rağmen bu sayı aşıldı. 8 bin 523 operasyon gerçekleştirilerek planlanan oranın üzerinde yüzde 143 gerçekleşme sağlandı.

Bu operasyonlarda 145 ikna, teslim ve tutuklama olmak üzere 346 terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 442 sığınak ve mağara yıkılırken, 246 mayın / el yapımı patlayıcı (EYP), 282 silah, 233 el bombası, çok sayıda mühimmat ve canlı malzeme ele geçirildi.