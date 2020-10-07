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Aktüel İçişleri Bakanlığı: Sonbahar-kış operasyonları başladı
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: Sonbahar-kış operasyonları başladı

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularının yer aldığı operasyonlar 15 Nisan'a kadar sürecek - Sonbahar-kış operasyonlarının stratejisi, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla örgütün tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak olarak belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 09:36:58 -
İçişleri Bakanlığı: Sonbahar-kış operasyonları başladı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla bölücü terör örgütünün tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak amacıyla sonbahar-kış operasyonlarının başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlar 15 Nisan'a kadar sürecek.

Bu süre boyunca büyük, orta, küçük çaplı olmak üzere 7 bin 424 planlı operasyon gerçekleştirilecek.

- 346 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 15 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği ilkbahar-yaz operasyonlarıyla da bölücü terör örgütüne nefes aldırmadı.

İlkbahar-yaz döneminde 5 bin 981 operasyon planlanmasına rağmen bu sayının üzerine çıkıldı. 8 bin 523 operasyon düzenlenerek planlananın da üzerinde yüzde 143 gerçekleştirme oranı sağlandı.

Bu operasyonlarda, 145'i ikna, teslim ve yakalama olmak olmak üzere 346 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 442 sığınak ve mağarada imha edilirken, 246 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 282 silah, 233 el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.

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