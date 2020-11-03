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Gündem İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta aralarında 1999'da terör örgütü PKK'ya katıldığı öğrenilen teröristin de bulunduğu 3 örgüt mensubunun teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 20:36:00 -
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin de arasında olduğu 3 örgüt mensubu, ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Terör örgütünden kaçış devam ediyor, 21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin arasında olduğu 3 örgüt mensubu, ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/ KCK terör örgütüne 1999, 2007 ve 2009 yıllarında katılan 3 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu” denildi.

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