  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Global düşünüp yereli kalkındıracak

Mola bitti, çarklar dönüyor

Ağızda metal tadı neden olur? | "Ağzımda metal tadı var"

Helal akreditasyonda düzenleme

TSK'dan Yunanistan'a geri adım attıran hamle: İlk kez oluyor
için kalan
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:17:32 -
İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör hedeflerine yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı