İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Eruh Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Eruh Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Eruh Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."