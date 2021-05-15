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Gündem İçişleri Bakanlığı, şampiyonluk kutlamalarına ilişkin valilikleri uyardı
Gündem

İçişleri Bakanlığı, şampiyonluk kutlamalarına ilişkin valilikleri uyardı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'nin tam kapanma sürecinde bulunduğunu hatırlatan Bakanlık, valiliklerden Süper Ligi'nin son hafta müsabakalarının ardından yapılacak şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların toplanmaması istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 11:56:00 -
İçişleri Bakanlığı, şampiyonluk kutlamalarına ilişkin valilikleri uyardı

İçişleri Bakanlığı, Spor Toto Süper Ligi'nin son hafta müsabakalarının ardından yapılacak şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların toplanmaması için valilikleri uyardı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'nin tam kapanma sürecinde bulunduğunu hatırlatan Bakanlık, valiliklerden, şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmemesini istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaretinde, şampiyonluk kutlamalarına ilişkin "Tam kapanma döneminin hemen akabinde bunlar yapılabilir." ifadelerini kullanmıştı.

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