  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İçişleri Bakanlığı personel alımları ne zaman? İçişleri Bakanlığı alımları yazılı sözlü sınavı ne zaman?
Ekonomi

İçişleri Bakanlığı personel alımları ne zaman? İçişleri Bakanlığı alımları yazılı sözlü sınavı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman? İçişleri Bakanlığı hangi branşta personel alımı yapıyor? İçişleri Bakanlığı alımları yazılı, sözlü sınavı ne zaman? İçişleri Bakanlığı duyurdu. Sözleşmeli personel alınacak. Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı bilişim personeli alımı başvuru şartları...

Yeniakit Publisher
2021-11-12 15:17:00 - 2021-11-12 15:17:38
İçişleri Bakanlığı personel alımları ne zaman? İçişleri Bakanlığı alımları yazılı sözlü sınavı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 7 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Proje mimarı ile iş zekası, kıdemli iş zekası, sistem, kıdemli sistem ve siber güvenlik uzmanları olarak istihdam edilecek personele, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 ila 5 katı maaş verilecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden 15-22 Kasım'da gerçekleştirebilecek.

İçişleri Bakanlığı personel alım şartları neler?

Başvuruların incelenmesi sonucu genel ve özel şartları sağlayanlardan, KPSS puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alandan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 aday yazılı sınava çağırılacak. KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 olarak, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı ise sıfır olarak değerlendirilecek. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 26 Kasım'da "www.icisleri.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

İçişleri Bakanlığı alımı yazılı sınavı ne zaman?

Sınav soruları, adayların başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacak. Yazılı sınav 9 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü binasında yapılacak. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesiyle yayımlanacak.

İçişleri Bakanlığı alımları sözlü sınav tarihleri

Sözlü sınav ise 16 ve 17 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunlu olacak.

Her iki sınav sonucundaki notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların nihai başarı dereceleri tespit edilecek. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mine Kırıkkanat dayak yedi
Yerel

Mine Kırıkkanat dayak yedi

Cumhuriyet'te köşe yazan Mine Kırıkkanat ile BAE'li iki turist arasında tartışma çıktı.
Fuat Oktay'tan flaş EYT açıklaması! Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı olmaz
Siyaset

Fuat Oktay'tan flaş EYT açıklaması! Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı olmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili “Emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır ve yaş şartı yerine..
Ali Koç'un sözleri olay olmuştu! İşte Mesut Özil'in ticari işleri...
Spor

Ali Koç'un sözleri olay olmuştu! İşte Mesut Özil'in ticari işleri...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil ile ilgili kullandığı ifadeler gündemde geniş yer buldu. Koç, yıldız futbolcu için "Artık işine oda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay