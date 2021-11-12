İçişleri Bakanlığı personel alımları ne zaman? İçişleri Bakanlığı alımları yazılı sözlü sınavı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 7 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Proje mimarı ile iş zekası, kıdemli iş zekası, sistem, kıdemli sistem ve siber güvenlik uzmanları olarak istihdam edilecek personele, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 ila 5 katı maaş verilecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden 15-22 Kasım'da gerçekleştirebilecek.

İçişleri Bakanlığı personel alım şartları neler?

Başvuruların incelenmesi sonucu genel ve özel şartları sağlayanlardan, KPSS puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alandan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 aday yazılı sınava çağırılacak. KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 olarak, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı ise sıfır olarak değerlendirilecek. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 26 Kasım'da "www.icisleri.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

İçişleri Bakanlığı alımı yazılı sınavı ne zaman?

Sınav soruları, adayların başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacak. Yazılı sınav 9 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü binasında yapılacak. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesiyle yayımlanacak.

İçişleri Bakanlığı alımları sözlü sınav tarihleri

Sözlü sınav ise 16 ve 17 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunlu olacak.

Her iki sınav sonucundaki notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların nihai başarı dereceleri tespit edilecek. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacak.