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Ekonomi İçişleri Bakanlığı personel alımına başladı
Ekonomi

İçişleri Bakanlığı personel alımına başladı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere ilanla duyurulan unvanlara 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 16:04:00 -
İçişleri Bakanlığı personel alımına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 29 Kasım 2021 tarihinde saat: 9:30’da başlayıp, 03 Aralık 2021 tarihinde saat:17:30’da sona erecek. Adaylar; giriş (sözlü) sınav başvurularını e- Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru tarihleri arasında Bakanlığımız https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir.

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