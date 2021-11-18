İçişleri Bakanlığı personel alımına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 29 Kasım 2021 tarihinde saat: 9:30’da başlayıp, 03 Aralık 2021 tarihinde saat:17:30’da sona erecek. Adaylar; giriş (sözlü) sınav başvurularını e- Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru tarihleri arasında Bakanlığımız https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir.

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