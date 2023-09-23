İçişleri Bakanlığı neyi bekliyor? Pavyon türkücüsü milyonlarca Arap kökenli vatandaşa ağır küfürler etti!

ABD'nin körüklediği Arap düşmanlığı ve ırkçılık dur durak bilmeden devam ediyor. Suriyelilere ve Türkiye'de Mardin, Siirt, Hatay, Mersin, Adana, Urfa gibi bir çok şehirde yaşayan kadim Anadolu Arapları da bu faşist aşağılık zihniyetten nasibini alıyor. Kara Murat adlı pavyon türkücüsü Araplara ağza alınmayacak küfürler etti. Bir çok sosyal medya kullanıcısı infial yaratan video sonrası içişleri bakanlığını göreve çağırdı.

Ankara'nın iğrenç ve içler acısı hali olan pavyon kültürü ve onun karaktersiz dünyası bile bu ırkçılığa ortak oldu. Hayatı boyunca onur karakter ahlak nedir bilmeden yaşayan zavallılar bile milyonlarca insanı aynı kefeye koyup lağım ağızlarıyla küfür kusuyor.

Düşük pavyon hayatının ünlü türkücüsü Kara Murat lakaplı türkücü Araplara ağza alınmayacak hakaretler etti. Bir çok kullanıcı İçişleri Bakanlığını göreve çağırdı. Kara Murat adlı ucubenin tutuklanmasını istedi.

Bu durum sosyal medyada infiale sebep oldu!

İşte bazı yorumlar:

'Benim arkadaşımın babası Mardinli ve Arap. kendisi yüzbaşı idi ve hakkari'de terör operasyonunda şehit oldu. Bu pavyon artığı acaba o hakaret ettiği arabın ayakakbısındaki toz eder mi?'

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'Peygamberimiz de Arap'tı. Bunların düşmanlığı islam dinine. islama sövemedikleri için Arapalra sövüyorlar'

'Hmeşireyim. geçen sene idlib'te evi bombalandığı için bacağı kopan 3 yaşındaki suriyeli çocuk hastanemize sevk edilmişti. neden bu kadar karaktersizsiniz nasıl bu kadar katı olabiliyorsunuz? neden herkesi tek kefeye koyuyorsunuz. enden savaşmıyorlar demesi kolay. kendielri o savaşın binde birini görse 1 saat durmaz ülkesinde ama pavyonundan sallıyor düşük şahsiyetli!'