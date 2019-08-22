İçişleri Bakanlığı, Mardin’in Savur ilçesi kırsalında devam eden Jandarma ve Polis ekiplerinin ortak operasyonunda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, Mardin’in Savur ilçesi kırsalında devam eden Jandarma ve Polis ekiplerinin ortak operasyonunda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Mardin’in Savur ilçesi kırsalında devam eden Jandarma ve Polis ekiplerinin ortak operasyonunda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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