İçişleri Bakanlığı: "Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz bölge
İçişleri Bakanlığı: "Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır.
İçişleri Bakanlığı: "Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz bölgeden alınarak hastaneye sevk edilmiştir."