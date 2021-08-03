  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı gönderen ülkelere teşekkür
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Ersin Tatar raconu kesti: KKTC de en az o kadar devlettir
Rusya onu ‘istenmeyen kişi’ ilan etti! O ülkeye şok
Gündem İçişleri Bakanlığı kapak yaptı... Sırça Köşkü'nden ahkam kesen Emre Kınay rezil oldu
Gündem

İçişleri Bakanlığı kapak yaptı... Sırça Köşkü'nden ahkam kesen Emre Kınay rezil oldu

Son bir haftada çıkan orman yangınları ile mücadele hız kesmeden devam ederken, bazı kesimlerin de provokasyon çalışmalarının ardı arkası kesilmiyor. Çektiği videoda orman yangınlarıyla yeterince mücadele edilmediğini iddia eden ve son seçimlerde İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olan sözde tiyatrocu Emre Kınay’a İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından videolu yanıt vererek, iddialarını çürüttü.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 16:09:00 - 2021-08-03 16:25:09

 yeniakit  Ankara 

Çektiği videoda orman yangınlarıyla yeterince mücadele edilmediğini iddia eden son seçimlerde İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olan sözde tiyatrocu Emre Kınay’a içişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından videolu yanıt verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, paylaşımında, “Orman yangınları başladığından bu tarafa Sayın Bakanımız başta olmak üzere bakanlığımız üst yöneticileri sahadayız. Bütün imkanlarımızla milletimizin emrindeyiz..Halkımızı doğru bilgilendirmek adına,sırça köşklerinden ahkam kesenleri utandırmak da bazen işimizin parçası oluyor” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay