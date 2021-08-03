İçişleri Bakanlığı kapak yaptı... Sırça Köşkü'nden ahkam kesen Emre Kınay rezil oldu
Son bir haftada çıkan orman yangınları ile mücadele hız kesmeden devam ederken, bazı kesimlerin de provokasyon çalışmalarının ardı arkası kesilmiyor. Çektiği videoda orman yangınlarıyla yeterince mücadele edilmediğini iddia eden ve son seçimlerde İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olan sözde tiyatrocu Emre Kınay’a İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından videolu yanıt vererek, iddialarını çürüttü.
yeniakit Ankara
Çektiği videoda orman yangınlarıyla yeterince mücadele edilmediğini iddia eden son seçimlerde İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olan sözde tiyatrocu Emre Kınay’a içişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından videolu yanıt verdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, paylaşımında, “Orman yangınları başladığından bu tarafa Sayın Bakanımız başta olmak üzere bakanlığımız üst yöneticileri sahadayız. Bütün imkanlarımızla milletimizin emrindeyiz..Halkımızı doğru bilgilendirmek adına,sırça köşklerinden ahkam kesenleri utandırmak da bazen işimizin parçası oluyor” ifadelerine yer verdi.