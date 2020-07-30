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Aktüel

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmalarıyla 5 terör örgütü mensubu teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-30 18:15:14 -
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmalarıyla 5 terör örgütü mensubu teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik ikna çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar neticesinde Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 122'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde gelecek günlerde de teslim olmaların artarak devam edeceği bildirildi.

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