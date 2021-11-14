  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İçişleri Bakanlığı İçişleri Uzman Yardımcısı alacak
Ekonomi

İçişleri Bakanlığı İçişleri Uzman Yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 15 İçişleri Uzman Yardımcısı alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:24:00 -
İçişleri Bakanlığı İçişleri Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İçişleri  Bakanlığı  merkez  teşkilatında  Genel  İdare  Hizmetleri  Sınıfında  boş  bulunan  15 adet  İçişleri  Uzman  Yardımcısı  kadrosuna  16-17  Aralık  2021  tarihlerinde  Ankara’da  yapılacak giriş  (sözlü)  sınavı  ile  personel  alınacak  olup,  kadrolara  ilişkin  talep  edilen  fakülte/  bölüm  ve kontenjanların dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiş.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1-657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  sayılan şartları taşımak,
2-Bakanlığımızca talep edilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
3-Giriş  (sözlü)sınavın  yapıldığı  yılın  ocak  ayının  birinci  günü  itibarıyla  otuz  beş  yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1986 tarihinden sonra doğanlar),
4-Sınavın  yapılacağı  dönemde  son  başvuru  tarihi  itibarıyla  geçerlilik  süresi  dolmamış bulunan  ve  Bakanlığımızca  istenilen  puan  türlerinden  en  az  70  ve  üzerinde  KPSS  puanı  almış olmak,
5-KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere istenilen bölüm ve puan türlerine göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek. (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır)
6-Adaylar   KPSS   puan   türlerine   ve   öğrenim   bölümlerine   göre   bu   ilanda   belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilirler.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Medya

Gönül Dağı 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmeyen TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 40. bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

CHP-FETÖ işbirliği! Cihangir İslam'dan skandal sözler
Siyaset

CHP-FETÖ işbirliği! Cihangir İslam'dan skandal sözler

İktidar olma yolunda gözü dönen CHP, FETÖ'cülerden yardım isteme noktasına geldi!.. KHK'lılarla görüşen CHP'li heyet, skandal vaatlerde bulu..
Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar: İzlemeye gidecek
Gündem

Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar: İzlemeye gidecek

Başkan Erdoğan'ın 16 Kasım'da oynanacak "Karadağ - Türkiye" mücadelesini canlı takip etmek için Karadağ'a gideceği öğrenildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay