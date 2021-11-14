İçişleri Bakanlığı İçişleri Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosuna 16-17 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacak olup, kadrolara ilişkin talep edilen fakülte/ bölüm ve kontenjanların dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiş.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2-Bakanlığımızca talep edilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu

tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3-Giriş (sözlü)sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1986 tarihinden sonra doğanlar),

4-Sınavın yapılacağı dönemde son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış bulunan ve Bakanlığımızca istenilen puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak,

5-KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere istenilen bölüm ve puan türlerine göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek. (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır)

6-Adaylar KPSS puan türlerine ve öğrenim bölümlerine göre bu ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilirler.

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