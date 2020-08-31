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Aktüel İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 19:32:54 -
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisi bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve M-16 piyade tüfeği ele geçirildi."

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

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