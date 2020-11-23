İçişleri Bakanlığı: Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan, örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yıldırım-8 Harekatı kapsamında Mardin-Dargeçit kırsalında İnsansız hava aracının tespit ettiği teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ve özel harekat birimleri ile operasyon başlatıldı.
Jandarma Atak helikopteri ve silahlı insansız hava unsurlarının da kullanıldığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğine değinilen açıklamada, teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, örgütün sözde Dargeçit sorumlusu "Reber" kod adlı M.O. olduğunun tespit edildiği kaydedildi.