İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yarın tüm Türkiye'de...

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderdi. Gönderilen genelgeyle 4 Eylül 2020 tarihinde ülke genelinde kapsamlı bir yeni tip koronavirüs tedbirleri denetimi gerçekleştirileceği duyuruldu.

Gönderilen 'Sağlık için hepimiz için' sloganlı genelgede kontrollü sosyal hayat dönemindeki temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kollarından belirlenen tedbirlere uyulmasının vali ve kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Valiler, kaymakamlar belediye başkanları katılacak

Denetimlere yurt genelinde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personelinin yanı sıra köy muhtarları ve kolluk kuvvetleri katılacak. Salgının son dönemdeki artan seyri dikkate alınacak ve denetimlerde konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanları (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kontrol edilecek.

Kurallara uymayanlara ceza kesilecek

Denetimler esnasında kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlara il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacak.