İçişleri Bakanlığı duyurdu! Silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildiler
İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.