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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

2020-04-29 17:39:00 - 2020-04-29 17:54:51
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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