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Alüminyum folyoya sarın: Bu 7 yiyecekle sakın sarmayın zehir saçıyor.... Hayatı kolaylaştıran bereketmiş

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Alüminyum folyoya sarın: Bu 7 yiyecekle sakın sarmayın zehir saçıyor.... Hayatı kolaylaştıran bereketmiş

Günlük hayatta kullandığımız bazı eşyalar ve yiyecekler, farklı inanışlarda bambaşka anlamlar taşıyabiliyor. Son dönemde sosyal medyada da dikkat çeken ritüellerden biri alüminyum folyoya sarılı badem taşımak oldu. Hayatı kolaylaştıran alüminyum folyo, yanlış kullanıldığında sağlığı tehdit edebiliyor. Özellikle asitli, tuzlu ve sıcak gıdalarla temas eden folyo, çözünerek yiyeceklere geçebiliyor.

#1
Foto - Alüminyum folyoya sarın: Bu 7 yiyecekle sakın sarmayın zehir saçıyor.... Hayatı kolaylaştıran bereketmiş

Özellikle yeni bir işe başlayan, hayatında değişiklik yapmak isteyen veya bereket dileğinde bulunan kişiler tarafından uygulandığı öne sürülen bu yöntem, Feng Shui inanışıyla ilişkilendiriliyor.

#2
Foto - Alüminyum folyoya sarın: Bu 7 yiyecekle sakın sarmayın zehir saçıyor.... Hayatı kolaylaştıran bereketmiş

Feng Shui'ye göre badem, bir tohum olması nedeniyle büyüme, gelişim ve yeni başlangıçları simgeleyen bir nesne olarak yorumlanıyor. Bademin alüminyum folyoya sarılması ise bazı modern Feng Shui uygulamalarında dışarıdan geldiğine inanılan negatif enerjilere karşı koruyucu bir katman oluşturduğu düşüncesiyle açıklanıyor. Bu nedenle bademin özellikle cüzdan, çanta veya çalışma masasının yakınında tutulması öneriliyor. Ritüeli uygulayanlar öncelikle temiz ve kuru bir badem alıyor. Badem tamamen alüminyum folyoya sarıldıktan sonra cüzdanın ayrı bir bölümüne veya çalışma alanına yerleştiriliyor. Bazı inanışlarda ritüelin sabah saatlerinde veya Ay'ın büyüdüğü dönemde yapılmasının daha uygun olduğu öne sürülüyor. Amacın ise kişinin dileğini ve hedeflerini zihninde canlı tutması olduğu belirtiliyor. Bademin içindeki çekirdek, yeni bir hayatın başlangıcını simgeleyen tohum olarak yorumlanıyor. Bu nedenle farklı kültürlerde bolluk, üretkenlik ve yeniden başlama gibi kavramlarla ilişkilendirilebiliyor. Ancak önemli bir ayrıntı da bulunuyor. Badem, Çin'in geleneksel Feng Shui sembollerinden biri değil. Bu nedenle alüminyum folyoya sarılı badem ritüeli, klasik Feng Shui'nin temel uygulamalarından ziyade son dönemde yaygınlaşan modern ve sembolik bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

#3
Foto - Alüminyum folyoya sarın: Bu 7 yiyecekle sakın sarmayın zehir saçıyor.... Hayatı kolaylaştıran bereketmiş

Bu ritüeli uygulayanlara göre bademin belirli aralıklarla yenilenmesi gerekiyor. Özellikle alüminyum folyo yırtılır, badem nemlenir veya bozulma belirtisi gösterirse yenisiyle değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Feng Shui ritüellerinin bereket veya şans getirdiğini gösteren bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Bu tür uygulamalar daha çok kişinin hedeflerini ve dileklerini hatırlamasına yardımcı olan sembolik ritüeller olarak görülüyor.

#4
Foto - Alüminyum folyoya sarın: Bu 7 yiyecekle sakın sarmayın zehir saçıyor.... Hayatı kolaylaştıran bereketmiş

Saklama kolaylığı ve pratikliği nedeniyle mutfakta elimizin en sık gittiği ürünlerden biri alüminyum folyo… Ancak folyonun her yiyecek türü için uygun olmadığını biliyor muydunuz? Uzmanlar asit, tuz ve nem oranı yüksek gıdaların alüminyum folyoyla uzun süre temas etmesinin folyodaki alüminyumun yiyeceğe geçişini artırdığı konusunda uyarıyor. İşte alüminyum folyoyla asla yan yana getirmemeniz gereken 7 yiyecek:

#5
Foto - Alüminyum folyoya sarın: Bu 7 yiyecekle sakın sarmayın zehir saçıyor.... Hayatı kolaylaştıran bereketmiş

Domates ve domates sosları: Yüksek asit oranına sahip domatesler alüminyumla reaksiyona girer. Özellikle sıcak domates yemeklerini ve sosları folyoya sarmak yerine cam veya seramik kaplarda saklamalısınız. Limon ve limonlu yiyecekler: Oldukça asidik olan limon suyu veya limon dilimleri, folyoyla doğrudan temas ettiğinde yüzeyde kimyasal etkileşime neden olur. Limonlu balık veya sebzeleri saklarken dikkat edilmelidir. Sirke içeren yiyecekler: Asetik asit içeren sirke, alüminyumun çözünmesine yol açar. Sirkeli salatalar, soslar ve turşular kesinlikle folyoyla temas ettirilmemelidir. Turşular ve salamura suları: İçerdikleri sirke, laktik asit ve yüksek tuz oranı nedeniyle alüminyum yüzeyini doğrudan bozar. Turşular için her zaman en güvenli seçenek cam kavanozlardır. Yoğurt ve yoğurtlu yemekler: Hafif asidik bir yapısı olan yoğurdun özellikle sıcak halde folyoya sarılması veya uzun süre bekletilmesi önerilmez. Tuzlu ve salamuralı gıdalar: Tuz, alüminyumun koruyucu tabakasını aşındırır. Salamura peynir, zeytin ve tuzlu et gibi nemli gıdaları uzun süre folyoda saklamak doğru değildir. Asidik marine edilmiş etler: Limon, sirke, yoğurt veya domatesle marine edilen etlerin saatlerce folyoyla temas halinde kalması istenmeyen reaksiyonlara yol açar. Marine işlemi için cam veya paslanmaz çelik kaplar tercih edilmelidir. En Çok Okunanlar Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda 200 kg külçe altın ele geçirildi Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda 200 kg külçe altın ele geçirildi Çinli jeopolitik profesörü Jiang: ABD-İran savaşının sonucu Ankara'da belirlenecek Çinli jeopolitik profesörü Jiang: ABD-İran savaşının sonucu Ankara'da belirlenecek Luigi Mangione'den itiraf geldi: CEO'yu ben öldürdüm Luigi Mangione'den itiraf geldi: CEO'yu ben öldürdüm Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasını çıkartılmasına neden olan Şenel Akdemir'e ev hapsi Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasını çıkartılmasına neden olan Şenel Akdemir'e ev hapsi Türkiye'nin uydu yayıncılığında yeni dönem: Kanallar yeni nesil uydulara taşındı Türkiye'nin uydu yayıncılığında yeni dönem: Kanallar yeni nesil uydulara taşındı Sparta Prag taraftarları, "Sparta’ya ölüm" paylaşımları yapan futbolcuyu affetmedi Sparta Prag taraftarları, "Sparta’ya ölüm" paylaşımları yapan futbolcuyu affetmedi

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