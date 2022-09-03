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Aktüel İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 81'e yükseldi
Aktüel

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 81'e yükseldi

Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 18:03:00 -
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 81'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013, 2014 ve 2019 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 81’e yükseldi.

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