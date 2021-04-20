İçişleri Bakanlığı duyurdu: Görevden uzaklaştırıldılar
Gece yarısı darbe bildirisi yayımlayan amiral eskilerine destek açıklaması yapan TESUD Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması üzerine Bakanlığımızca 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirilmiştir. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.