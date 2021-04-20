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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu: Görevden uzaklaştırıldılar
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Görevden uzaklaştırıldılar

Gece yarısı darbe bildirisi yayımlayan amiral eskilerine destek açıklaması yapan TESUD Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 15:33:00 -
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Görevden uzaklaştırıldılar

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması üzerine Bakanlığımızca 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirilmiştir. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

K Maraşlı

Ha şöyle insanlıktan nasibini almamış insanların ne işi var görev başında
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