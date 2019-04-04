İçişleri Bakanlığı duyurdu! CHP'nin yeni seçilen Belediye Başkanı'na suç duyurusu İçişleri Bakanlığı' tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında İçişleri Bakanlığınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu ve gerekli incelemeler başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur'un, belediye başkanlığı görevini devir teslimi sırasında, devletin birliği, beraberliği ve saygınlığını temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundanCumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

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