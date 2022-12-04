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Aktüel İçişleri Bakanlığı duyurdu: 18 terörist yakalandı
Aktüel

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 18 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgelerindeki operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'ın sözde maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 teröristin yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 12:28:00 - 2022-12-04 12:29:49

Bakanlığın açıklamasına göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığının takip ve koordinesinde Suriye Görev Gücü Cerablus ve El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca istihbari çalışmalar yapıldı.

Cerablus ve Bab bölgesinde 3 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; taban genişletme, propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda da eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen aralarında örgütün sözde maliye emirinin de bulunduğu 13 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Aynı gün Münbiç bölgesinden eylem amaçlı Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu da gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda patlamaya hazır 10 kilogram el yapımı bomba düzeneği, 4 bomba elektronik devre kartı, kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca ve 253 fişek ele geçirildi.

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