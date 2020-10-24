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Aktüel İçişleri Bakanlığı: Bu yıl 11 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirildi
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: Bu yıl 11 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirildi

Emniyet ve jandarma birimlerince bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:08:00 -
İçişleri Bakanlığı: Bu yıl 11 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde sahte içkiden kaynaklanan ölümlerde yakalanan 100 şüpheliden 40'ının tutuklandığını bildirdi.

Polis ve jandarma birliklerinin bu yıl düzenlediği operasyonlarda 1 milyon 20 bin 819 litre ve 220 bin 911 şişe sahte / kaçak içki ele geçirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, 5-23 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 161,62 litre ve 6 bin 102 şişe sahte içecek ele geçirdi.

Marketlerde satılan yüzey temizleyicilerden ve metanol içeriği yüksek etil alkol etiketli ürünlerden sahte içecek üretildiği belirlendi.

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