İçişleri Bakanlığı: Bu yıl 11 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde sahte içkiden kaynaklanan ölümlerde yakalanan 100 şüpheliden 40'ının tutuklandığını bildirdi.

Polis ve jandarma birliklerinin bu yıl düzenlediği operasyonlarda 1 milyon 20 bin 819 litre ve 220 bin 911 şişe sahte / kaçak içki ele geçirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, 5-23 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 161,62 litre ve 6 bin 102 şişe sahte içecek ele geçirdi.

Marketlerde satılan yüzey temizleyicilerden ve metanol içeriği yüksek etil alkol etiketli ürünlerden sahte içecek üretildiği belirlendi.