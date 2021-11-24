İçişleri Bakanlığı Bolu Belediyesi'nin kararı için harekete geçti

Bakanlık kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre; soruşturmada Anayasa'da yer alan 'kanun önünde eşitlik' ilkesi, 'eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı', 'nefret ve ayırımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'görevi kötüye kullanma' suçları başta olmak üzere ceza hukuku açısından değerlendirmeler yapılacak. Soruşturma sonucunda elde edilecek hukuki değerlendirmeler, adli makamlar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyuyla paylaşılacak.