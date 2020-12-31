İçişleri Bakanlığı az önce duyurdu: 18.00'da başlıyor
İçişleri Bakanlığı, bugün saat 18.00 itibariyle denetimlerin başlayacağını kamuoyu ile paylaştı.
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, "Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanlığı açıklamasının devamında "Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacak" dedi.
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