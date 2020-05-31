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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Finlandiya uyruklu 12 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya uyruklu 12 teröristin tahliye uçuşuyla ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:43:00 - 2020-05-31 15:44:42
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Finlandiya uyruklu 12 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Finlandiya uyruklu 12 teröristin tahliye uçuşuyla ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

Bu kapsamda 12 Finlandiya vatandaşı, tahliye uçuşuyla ülkesine sınır dışı edilmiştir."

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