İçişleri Bakanlığı açıkladı: Finlandiya uyruklu 12 terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya uyruklu 12 teröristin tahliye uçuşuyla ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, Finlandiya uyruklu 12 teröristin tahliye uçuşuyla ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
Bu kapsamda 12 Finlandiya vatandaşı, tahliye uçuşuyla ülkesine sınır dışı edilmiştir."