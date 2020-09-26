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Aktüel İçişleri Bakanlığı: 5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesi bilgileri kimliğiyle birleştirildi
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: 5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesi bilgileri kimliğiyle birleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 13:27:30 -
İçişleri Bakanlığı: 5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesi bilgileri kimliğiyle birleştirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, 5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesindeki bilgilerin kimliğine entegre edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tanıttığı "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Hizmete girdiği 21 Eylül 2020 Pazartesi'den itibaren uygulamadan 5 günde 120 bin 695 vatandaş yararlandı.

- Ehliyet taşımaya gerek kalmıyor

Uygulamayla yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece vatandaşların yanlarında sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler, nüfus müdürlüklerine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Çağrı Merkezi Alo 199 veya "https://randevu.nvi.gov.tr" sitesinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.


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