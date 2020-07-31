İçişleri Bakanlığı 2 teröristin imha edildiğini duyurdu
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde jandarma ve emniyet güçlerince yapılan operasyonda 2 teröristin imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.