İçişleri Bakanı Yerlikaya İstanbul'daki son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle ekiplerin gece boyunca çalışmalarına devam edeceğini söyledi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle Arnavutköy Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde olduğunu belirtti.
Yerlikaya, "Ekiplerimiz gece boyunca çalışmalarına devam edecek. Yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO