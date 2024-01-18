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Gündem İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 9 ile uyarı!
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 9 ile uyarı!

Yeniakit Publisher
2024-01-18 17:52:00 -
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 9 ile uyarı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da beklenen aşırı yağışlar nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da beklenen aşırı yağışlar nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, yarın 9 ilde beklenen aşırı yağışlara ilişkin paylaşım yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarın için aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir için turuncu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa için sarı uyarıda bulunduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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