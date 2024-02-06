  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İçişleri Bakanı Yerlikaya Kahramanmaraş'ta duyurdu! 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek
Yerel

İçişleri Bakanı Yerlikaya Kahramanmaraş'ta duyurdu! 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek

Yeniakit Publisher
2024-02-06 11:04:00 -
İçişleri Bakanı Yerlikaya Kahramanmaraş'ta duyurdu! 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, 46 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin birinci yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından satır başları:

41 bini deprem konutları 5 bini kalıcı köy evleri olmak üzere 46 bin konutu hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bugün 9 bin konutun kuralarını çekerek hak sahiplerine teslim etmek için Kahramanmaraş'tayız. Konutları bitirip hak sahipleri kardeşlerimize veremeye, onlara sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz.

Allah ülkemizi, milletimizi, şehirlerimizi tüm afetlerden korusun. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum.

Kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor
Kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor

Deprem konutlarında sona gelindi
Deprem konutlarında sona gelindi

Yaşam

Deprem konutlarında sona gelindi

Bakan Yerlikaya'dan deprem konutları müjdesi
Bakan Yerlikaya'dan deprem konutları müjdesi

Gündem

Bakan Yerlikaya'dan deprem konutları müjdesi

Deprem konutlarında sona doğru! Vali Varol çalışmaları inceledi...
Deprem konutlarında sona doğru! Vali Varol çalışmaları inceledi...

Gündem

Deprem konutlarında sona doğru! Vali Varol çalışmaları inceledi...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23