İçişleri Bakanı Yerlikaya! İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 80 bin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Göç İdaresi Mobil Araç Teslim Törenine katıldı. Bakan Yerlikaya İstanbul'daki düzensiz göçle mücadele verilerini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "19 Temmuz’dan bugüne kadar sadece İstanbul’da mobil göç noktalarımızda 192 bin 934 yabancının kontrollerini yaptık. Yaklaşık 200 bin, büyük bir rakam. 56 bin 620 yabancı sınırdışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi. 200 bine yakın kontrol, 56 bini bu mobil göç noktalarımızda düzensiz göçmen olduğu ortaya çıkıyor ve sınırdışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerimize sevk ediliyor. Türkiye geneline bakalım. Mobil Göç Noktası araçlarında bugüne kadar Türkiye genelinde toplam 286 bin 102 yabancının kontrolleri yapıldı. 61 bin 429 yabancının düzensiz göçmen olduğu tespit edildi ve bu kişilerin sınırdışı işlemleri başlatılarak geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İstanbul’da 1 Haziran 2023- 23 Şubat 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 493 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 798 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, bunların 201’i tutuklandı, 103’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aynı dönemde İstanbul’da yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 80 bin. Başta İstanbul olmak üzere her şehrimizde denetimlerimiz, kontrollerimiz artarak ama hiç durmadan ara vermeden devam edecek. İnsan tacirlerine ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.